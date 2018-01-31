В НАБУ рассказали, в чем подозревают бывших и нынешнего чиновника Администрации морских портов

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) рассказало о ходе следствия по делу о завладении более 247 млн гривен государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» («АМПУ»). Как следует из информации, размещенной на сайте бюро, сообщение о подозрении было предъявлено восьми лицам, среди которых — бывшие и действующее должностное лицо «АМПУ» (заместитель начальника Одесского филиала Администрации).

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины («Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совершенное организованной группой»).

По версии следствия, должностные лица ГП «АМПУ» с сговоре с частными лицами в 2015—2016 годах реализовали схему разворовывания средств при госзакупках услуг по дноуглублению подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морских портов. Речь идет об обеспечении победы заранее определенного участника торгов, с дальнейшим завышением стоимости выполненных им работ.

Факт убытков и их размер подтвержден выводом судебно-экономической экспертизы и другими материалами уголовного производства.

Расследование по фактам злоупотребления при закупках дноуглубительных работ в портах детективы НАБУ осуществляют с декабря 2015 года. 29 января 2018 года в Одесской, Николаевской областях и в Киеве прошла серия обысков в рамках уголовного производства.

