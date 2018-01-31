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Генеральная прокуратура Украины

ГПУ откроет уголовное дело против Конституционного суда и Госдумы РФ

Инф. «ФАКТОВ»

31.01.2018 18:17 62

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Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) собирается открыть расследование в отношении действий судей Конституционного суда России, который своим решением позволил Госдуме РФ проголосовать за аннексию Крымского полуострова. Об этом в интервью УНИАН заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, поводом стало получение заявления о совершенном преступлении.

«Конституционный суд России… фактически, как и Янукович в свое время, открыл возможность российскому парламенту принимать решения против суверенного государства», — отметил Луценко.

По его словам, после оценки действий Конституционного суда РФ последует правовая оценка и действий Госдумы.

Вопрос о том, кто же подал в ГПУ заявление о совершении преступления судьями Конституционного суда РФ, Луценко оставил без комментариев.

Напомним, Оболонский районный суд Киева, рассматривающий дело о государственной измене беглого президента Украины Виктора Януковича, не смог провести заседание 31 января в связи с неявкой стороны защиты.

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