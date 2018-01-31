Норвежский самолет вернулся в аэропорт из-за проблем с туалетом, хотя на борту было 84 сантехника

Самолет норвежской авиакомпании Norwegian Airlines, следовавший из Осло в Мюнхен, вынужден был через двадцать минут после вылета вернуться в аэропорт отправления. Причиной стала техническая неисправность туалета. Самое интересное заключается в том, что этим рейсом летели 84 сантехника — работники норвежской компании Rorkjop, которые должны были выполнить работу по контракту в Германии. Директор компании сказал, что его сотрудники были бы рады оказать помощь, но для починки туалета надо было действовать снаружи. А на высоте десять тысяч метров это делать рискованно. Так что толпа сантехников ничего не могла поделать.

Как сообщает издание The Nordic Page, туалет починили, после чего самолет снова вылетел по маршруту. Представители авиакомпании извинились перед пассажирами за задержку и поблагодарили их за терпение.