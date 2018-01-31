Украинская армия взяла под контроль село Новоалександровка в серой зоне (видео)

Вооруженные Силы Украины взяли под контроль село Новоалександровка Луганской области. Населенный пункт с 2015 года находился между подконтрольными Украине и оккупированными территориями.

Как сообщает Военное телевидение Украины, украинская армия улучшила свое тактическое расположение, продвинулась вдоль линии обороны на несколько километров и взяла село под свой контроль. По последним данным, в населенном пункте проживают около двадцати человек. Число жителей существенно сократилось с начала боевых действий. В 2001 году, по данным переписи населения, в Новоалександровке проживали 120 человек.

По данным штаба АТО, 31 января боевики российско-оккупационных группировок продолжили нарушать перемирие. На Донецком направлении враг из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по позициям сил АТО в пригороде Авдеевки. На Приазовье из стрелкового оружия противник осуществлял провокации вблизи Павлополя. Вследствие одного из вражеских обстрелов погиб украинский военнослужащий.

Напомним, днем ранее украинская армия также понесла потери: погиб один украинский воин, еще двое получили ранения.