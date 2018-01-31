Женщину, выбросившую новорожденную девочку в туалет, приговорили к условному сроку

Чортковский районный суд Тернопольской области признал виновной женщину, выбросившую свою новорожденную дочку в туалет, и приговорил ее к четырем годам лишения свободы с двухлетним испытательным сроком. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в прокуратуре Тернопольской области

В прошлом году эта история шокировала всю Украину. 32-летняя мать четверых детей, родив здоровую девочку, тут же выбросила ее в выгребную яму туалета.

«Она скрывала свою беременность от всех, — рассказали «ФАКТАМ» в прокуратуре Тернопольской области. - Ни муж, ни свекровь не знали, что женщина ждет ребенка. Когда ее спрашивали, почему у нее растет живот, говорила, что поправляется от каких-то таблеток, которые принимает.

Следствием установлено, что горе-мать хотела избавиться от плода еще на 21-й неделе беременности — пила отвар на травах, о котором прочитала в Интернете. Однако это не помогло. Ребенок остался жив.

В день родов женщина отправила своих четверых детей к бабушке, а сама пошла на улицу — в туалет. Родившаяся девочка упала в выгребную яму и сразу же захлебнулась.

О том, что произошло, женщина рассказала мужу только вечером. Она уговорила его помочь спрятать тело. Несмотря на то что супруг просил жену заявить о случившемся в полицию или хотя бы в сельсовет, горе-мать этого не сделала".

Роженицу сдал в полицию сосед, который сообщил, что еще накануне видел свою соседку с животом, а теперь его нет. Вскоре эксперты откопали тело младенца. Было установлено, что ребенок родился здоровым.

Напомним, что недавно на Херсонщине многодетной матери-детоубийце суд назначил реальный срок — пять лет.