Ровно 190 лет назад родился Жюль Верн - один из основоположников научной фантастики

В своем описании полета на Луну Жюль Верн за 153 года до старта «Аполлона» привел точные размеры ракеты, место старта (Флорида) и даже численность экипажа

5 февраля 1878 г. Вера Засулич стреляла из револьвера в петербургского градоначальника Трепова, тяжело ранив его. С этого события началась история российского терроризма. 6 февраля 1900 г. Впервые в мире был передан радиосигнал о бедствии на море. 7 февраля 1863 г. В США был запатентован огнетушитель. 8 февраля 1921 г. В Херсонской области учредили заповедник «Аскания-Нова». 9 февраля 1667 г. Вследствие Андрусовского перемирия Украину поделили между Россией и Польшей. 10 февраля 1913 г. В Антарктиде были обнаружены тела членов экспедиции Роберта Скотта, достигшей Южного полюса. 11 февраля 1878 г. В Великобритании опубликован первый в мире еженедельный прогноз погоды.



Жюль Верн появился на свет 8 февраля 1828 года в старинном городе Нанте. Это один из крупнейших портов Франции, откуда океанские парусники совершали рейсы к далеким берегам. Жюль был старшим сыном адвоката Пьера Верна, который предполагал, что сын унаследует его дело.

Романтика портового города привела к тому, что в одиннадцатилетнем возрасте Жюль едва не сбежал в Индию, нанявшись юнгой на шхуну «Корали», но вовремя был остановлен. Будучи уже известным писателем, он признавался «Я, должно быть, родился моряком и теперь каждый день сожалею, что морская карьера не выпала на мою долю с детства».

Сын адвоката изучал юриспруденцию в Париже, но любовь к литературе побудила его пойти по другой стезе. В 1850 году пьеса Верна «Сломанные соломинки» была с успехом поставлена в «Историческом театре» Александра Дюма. Жюль Верн благодарил за свой успех знаменитого писателя. По его словам, именно Дюма первым поверил в него, предложив писать. Познакомились они в замке «Монте-Кристо» и сразу же подружились. Чуть позже, вдохновившись образом нового товарища, Верн захотел сделать для географии столько же, сколько Дюма для литературы. Создатель «Трех мушкетеров» всячески поддерживал Жюля Верна в творчестве, знакомил его с редакторами, первым читал его рукописи.

Верн работал секретарем директора театра, был биржевым маклером, не прекращая при этом писать. В 1863 году в «Журнале для образования и отдыха» был опубликован его первый роман из цикла «Необыкновенные путешествия». В том же году Жюль Верн написал книгу «Париж в XX веке», в которой подробно описал автомобиль, факс и электрический стул. Издатель вернул ему рукопись, обозвав идиотом.

Верн много путешествовал по миру. В 1859 году он совершил путешествие в Англию и Шотландию. В 1861-м побывал в Скандинавии. В 1867 году совершил трансатлантический круиз на пароходе «Грейт-Истерн» в Соединенные Штаты, побывал в Нью-Йорке, на Ниагарском водопаде. В 1878 году Жюль Верн отправился по Средиземному морю, посетив Лиссабон, Танжер, Гибралтар и Алжир. В 1881 году на своей яхте побывал в Нидерландах, Германии и Дании. Тогда же он планировал дойти до Санкт-Петербурга, однако этому помешал сильный шторм. В 1884 году Жюль Верн совершил свое последнее большое путешествие. Многие его поездки впоследствии легли в основу «Необыкновенных путешествий» — «Плавающий город» (1870), «Черная Индия» (1877), «Зеленый луч» (1882), «Лотерейный билет» (1886)…



* Жюль Верн является автором 97 книг

Жюль Верн мог писать более пятнадцати часов подряд, не выходя из кабинета. Когда приходило озарение, писателя невозможно было остановить. «Труд для меня — источник единственного и подлинного счастья. Это моя жизненная функция», — говорил Жюль Верн. «Хороший отец любит одинаково всех своих детей. А у меня ни мало ни много девяносто семь книг. Трудно мне назвать среди них самую любимую. Из романов последних лет я выделил бы, пожалуй, «Завещание чудака», — сказал как-то писатель. А еще он признавался: «Мне ничего легко не дается. Почему-то многие думают, что мои произведения — чистейшая импровизация. Какой вздор! Я не могу приступить к работе, если не знаю начала, середины и конца своего будущего романа. Успех моего первого романа, да и других, которые были написаны позже, обычно объясняют тем, что я в доступной форме сообщаю много научных сведений, мало кому известных. Во всяком случае, я всегда старался даже самые фантастические из моих романов делать как можно более правдоподобными и верными природе».

9 марта 1886 года писателя ранил в лодыжку выстрелом из револьвера психически больной племянник. О путешествиях пришлось забыть навсегда. В 1892 году Жюль Верн стал кавалером ордена Почетного легиона. Его произведения переведены на 148 языков мира.

Незадолго до смерти Верн ослеп, но все так же продолжал надиктовывать книги. Скончался он 24 марта 1905 года от сахарного диабета.

Практически все книги писателя содержат предсказания и открытия. Фантастическое, описанное в его книгах, было позже изобретено. Ученые при открытиях даже опирались на его произведения, брали у него идеи. Он предсказал большие подводные лодки, способные длительно находиться в плавании, самолет, вертолет, космические корабли и пилотируемые полеты в космос, в том числе на Луну («С Земли на Луну», 1865 год). Верн точно описал размеры ракеты, точное место старта (Флорида) и даже экипаж — три человека, как это и было впоследствии в программе NASA.

Подготовила Светлана ВИШНЕВСКАЯ, «ФАКТЫ»