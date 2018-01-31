Как покупка двух подержанных шкафов подмочила репутацию четырех премьер-министров Австралии

В среду, 31 января, правительство Австралии заявило о начале расследования по факту утери множества секретных документов. Как сообщает Associated Press, эти бумаги обнаружились в двух шкафах, купленных жителем Канберры со скидкой в одном из мебельных магазинов австралийской столицы.

Скидка предоставлялась по двум причинам. Во-первых, шкафы были подержанными. Во-вторых, они были закрыты на замки, а ключи никто не сумел подобрать.

Новый хозяин, привезя мебель домой, не стал мучиться, а высверлил замки при помощи дрели. Внутри он обнаружил папки с документами, причем на подавляющем большинстве из них стояли грифы разной степени секретности — «Для служебного пользования» до «Совершенно секретно».

Мужчина не стал разбираться в документах, а просто передал их австралийской телерадиокомпании ABC. Журналисты взялись за работу и выдали несколько репортажей, которые и заставили правительство начать расследование.

Документы охватывают период более десяти последних лет. Законодательство Австралии позволяет публиковать секретные правительственные документы по истечении 20 лет. Причем обычно документы появляются в значительно сокращенном виде.

Найденные в шкафах бумаги уже подмочили репутацию четырех бывших премьер-министров Австралии, включая Тони Эбботта, который покинул премьерское кресло в 2015 году.

Среди прочего, в документах описываются разведывательные и контртеррористические операции Австралии, приводятся сведения о боевиках и о боевых действиях в Афганистане, отчеты спецслужб о сопредельных государствах.

Власти признают факт утечки государственных секретов, однако утверждают, что национальная безопасность не пострадала.