Госстат назвал услуги ЖКХ, которые население не любит оплачивать

Статистика свидетельствует о том, из всех жилищно-коммунальных услуг украинцы наименее активно оплачивают счета за газ. По состоянию на конец декабря 2017 года суммарная задолженность населения достигла 12,4 млрд гривен. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики Украины.

Что касается других долгов по жилищно-коммунальным услугам, то задолженность населения за централизованное отопление и горячее водоснабжение составляет 11,1 млрд гривен, за содержание домов и придомовых территорий — 3 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод — 1,8 млрд грн, за вывоз бытовых отходов — 0,4 млрд гривен, за электроэнергию — 3,6 млрд гривен.

В декабре 2017 года средние начисления за услуги ЖКХ (включая 150 кВтч электроэнергии) составили 1476,4 грн на одного владельца лицевого счета.

Также Госстат выяснил, что наиболее активно услуги ЖКХ в прошлом году оплачивали жители Хмельницкой и Житомирской области (они переплатили по счетам). Хуже всего ситуация в Сумской области, где счета за услуги ЖКХ по итогам года в среднем по региону оплачены на 61,9%.

Напомним, ранее из-за долгов от газоснабжения был отключен город Славутич (Киевская область) с 25 тысячами жителей.