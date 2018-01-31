Поезд с американскими конгрессменами врезался в грузовик (фото)

В среду, 31 января, в штате Виргиния пассажирский поезд врезался в грузовик, оказавшийся на переезде. Фуру отбросило в сторону, прицеп оторвался.

В поезде из Вашингтона ехали на отдых члены Конгресса США от Республиканской партии со своими семьями. После выступления президента США в Капитолии с ежегодной речью «О положении страны» законодатели, по традиции, отправились в отпуск.

К счастью, погибших нет. Несколько человек получили ранения. Первую помощь пострадавшим оказывал конгрессмен от штата Канзас Роджер Маршалл. Он по образованию — врач.

Маршалл написал в Twitter, что с ним и другими пассажирами все в порядке.

Причину аварии выясняет полиция.