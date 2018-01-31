Виновнику пожара, приведшего к гибели женщины с ребенком, дали пять с половиной лет тюрьмы

Любашевский районный суд Одесской области приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы подозреваемого, по чьей вине произошел пожар, приведший к гибели женщины и ребенка в январе 2017 года. Об этой трагедии «ФАКТЫ» писали в январе минувшего года.

В ходе судебного разбирательства было установлено: 13 января 2017 года примерно в 22.30 обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился в своем доме вместе с женой и двумя малолетними детьми. Между супругами возник конфликт на почве ревности. Во время ссоры мужчина занес в помещение пластиковую канистру с тремя литрами бензина с маслом. Он разлил содержимое в спальне, где была печка. Затем взял коробку спичек и пригрозил жене сжечь дом. Однако увидев, что супруга ему не верит, положил спички в карман и вышел из дома…

Пожар начался в результате возгорания паров бензина. Малолетний ребенок получил ожоги 73 процентов поверхности тела: головы, туловища, верхних и нижних конечностей, сказано в приговоре. Ребенок впоследствии умер. Супруга подсудимого получила ожоги около 60 процентов поверхности тела и также скончалась.

На судебном заседании обвиняемый свою вину признал частично. Он сказал, что в момент, когда разливал бензин, печка не горела, но не исключено, что в ней были остатки углей. А когда начался пожар, мужчина вернулся и оказывал помощь по эвакуации жены и детей.

Коллегия судей признала мужчину виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 119 (убийство по неосторожности) и ст. 128 (нанесение по неосторожности тяжкого или средней тяжести телесного повреждения) Уголовного кодекса Украины.

В срок отбывания наказания будет засчитано время его предварительного заключения с 27 января 2017-го по 22 января 2018-го включительно — из расчета один день, проведенный в учреждении предварительного заключения, за два дня лишения свободы, сказано в приговоре.



Как сообщали fakty.ua, в ночь на 14 января 2017 года в селе Федосеевка Окнянского района Одесской области в частном доме глава семьи во время ссоры с супругой разлил на пол бензин, пригрозив поджечь дом. Находящиеся в доме дети в возрасте четырех и шести лет, а также их мать получили серьезные ожоги и были госпитализированы крайне тяжелом состоянии. Впоследствии женщина и шестилетний мальчик скончались.