Саакашвили допросят по делу о "снайперах на Майдане"

13 февраля Михеил Саакашвили вызывается в суд как свидетель по делу о событиях на Майдане в феврале 2014 года. Дело слушается в Святошинском районном суде Киева. В убийствах активистов Майдана обвиняются пять бывших сотрудников «Беркута».

О допросе Саакашвили ходатайствовала сторона обвинения. Поводом стал фильм итальянского журналиста, где утверждалось, что на Майдане якобы присутствовали некие «грузинские снайперы».

«С ходатайством допросить Михеила Саакашвили выступила сторона обвинения, поскольку в „итальянском видео“, на котором фигурируют так называемые „грузинские снайперы“, эти люди указывают на Саакашвили как на лицо, которое непосредственно было координатором этих событий. Он был очевидцем, участником Майдана, поэтому они считают необходимым его допросить», — сообщил Интерфакс-Украина один из адвокатов экс-«беркутовцев» Александр Горошинский.

Саакашвили выразил готовность дать показания.

Напомним, ранее в Генпрокуратуре Саакашвили уже отвечал на вопросы, касающиеся итальянского фильма о событиях на Майдане. Изложенные в фильме теории Саакашвили назвал «беллетристикой».