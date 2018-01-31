Чехия вдвое увеличила квоту на работников из Украины

Чехия, испытывая нехватку рабочей силы, решила стимулировать приезд работников из Украины. Если в прошлом году украинцам было выдано 9600 разрешений на работу на чешской территории, то теперь было решено довести это количество до 19 600.

Решение об удвоении квоты для работников из Украины правительство Чехии приняло 31 января. «Мы реагируем на проблемы работодателей в поиске трудовых ресурсов», — цитирует Deutsche Welle министра иностранных дел Чехии Мартина Стропницкого.

В Чехии легально проживают около 117 тыс. украинцев. Данная этническая община — крупнейшая в стране. На втором и третьем месте — мигранты из Словакии и Вьетнама.

Напомним, ранее в Польше признали, что рабочая сила из Украины крайне нужна для обеспечения и сохранения экономического роста.