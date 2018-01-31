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Славянск

Установлены личности боевиков, расстрелявших мирных жителей Славянска (фото)

Егор КРУШИЛИН, «ФАКТЫ» (Донецк)

31.01.2018 21:10 709

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Полицейские установили личности боевиков, расстрелявших четырех мирных жителей Славянска в период его оккупации в 2014 году. Тела жертв были найдены в братской могиле вместе с другими убитыми местными жителями спустя месяц после освобождения города. Троим палачам, которые сейчас скрываются на оккупированной территории, заочно сообщили о подозрении. Они объявлены в розыск.

- Массовое захоронение людей, убитых боевиками, обнаружили в Славянске в июле 2014 года, после освобождения города, — рассказал оперативник Уголовного розыска главка полиции Донетчины. — В братской могиле неподалеку от детской больницы нашли 14 тел (12 мужчин и две женщины). Как выяснилось, эти люди были убиты в разное время в разных местах города. Неопознанными остаются четверо человек, которые, судя по одежде, принадлежали к так называемому ополчению. В числе первых были опознаны трое священнослужителей харизматической церкви «Преображения Господнего», похищенные и убитые в июне 2014-го. Тело четвертого священнослужителя, похищенного вместе с ними по пути на богослужение, нашли в на местном кладбище — как выяснилось, его просто хоронила другая похоронная команда.

Как писали «ФАКТЫ», речь идет о священнослужителях евангелисткой церкви «Преображения Господнего» братьях 30-летнем Альберте и 22-летнем Рувиме Павенко, а также Викторе Бродарском и Владимире Величко. Не имея никаких зацепок, полицейским все же удалось почти по часам восстановить последние дни жизни мужчин. Сложность заключалась поиске свидетелей: большинство из них были уже либо мертвы, либо в тюрьме, либо на территории «ДНР». На кропотливую оперативную работу ушло три года

— Однако нам удалось выйти на местного жителя, которого угрозами и содержанием «на подвале» в местном изоляторе временного содержания, оккупанты заставили работать в похоронной команде — собирать по городу трупы на своем автомобиле и отвозить по команде оккупантов либо в морг, либо на кладбище, либо в другое место захоронения, — продолжает оперативник. — Благодаря этому человеку нам удалось найти с десяток мест захоронений людей, погибших во время оккупации города, и установить их личности, а также по многим — и обстоятельства смерти.

Сыщики выяснили, что 8 июня 2014 года около 11−12 утра в упомянутую церковь, где прихожане собрались праздновать Троицу, ворвались вооруженные боевики и забрали с собой обоих братьев Павенко, а также Бродарского и Величко. Нападавшие прибыли на машине, которую они накануне «отжали» у одного из верующих. В авто одного из похищенных мужчин террористы нашли деньги — индийские рупии. Это был предлог для того, чтобы объявить захваченных священнослужителей «американскими шпионами» и забрать у них автомобили. Заложников поместили в бокс захваченной пожарной части, где пытали, а утром вывезли за город и расстреляли из автоматов прямо в машине. Автомобиль загорелся. Величко в нем сгорел. Трое других жертв выбрались из автомобиля и пытались бежать, спрятаться за кустами, но их добили. Тела зарыли в общей могиле. А тело Величко в сгоревшей машине забрала другая похоронная команда.

До конца оккупации города палачи убеждали родственников заложников, что их близкие живы, и требовали немалые суммы выкупа «за освобождение» пленников. Напомним, двое погибших были многодетными отцами: у Виктора Бродарского остались сиротами трое детей, у Владимира Величко — восьмеро, младшему из которых на момент гибели отца было полтора года.

В поисках информации полицейские подняли дела десятков уже задержанных участников незаконных вооруженных формирований, установили их связи и опросили всех, кто мог знать о тех событиях. Было установлено, что расстреливали заложников трое террористов — двое жителей Славянска и один из Макеевки. Во время оккупации они строили укрепления для боевиков, дежурили на блокпостах города, а также занимались бандитизмом и убивали людей. На членов церкви сообщников навел именно тот бандит, который до того отобрал автомобиль у одного из служителей — «на нужды молодой республики». Известно, что все они после освобождения Славянска бежали в Донецк, участвовали в боевых действиях и числятся «героями ДНР».

Злоумышленникам заочно объявлено о подозрении сразу по пяти статьям Уголовного кодекса Украины: «Незаконное лишение свободы или похищение человека», «Истязание», «Умышленное убийство», «Незаконное завладение транспортным средством» и «Разбой», сообщили в отделе коммуникации полиции Донетчины. Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.

Всех, кому известна любая информация о местонахождении разыскиваемых, просят сообщать в полицию по телефонам: (066) 153−49−33 (дежурная часть Славянского отдела полиции), 102 или 0−800−505−102 (бесплатно со всех телефонов). Конфиденциальность гарантирована.

Фото донецкого областного главка полиции

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