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Редактор Страна.ua Гужва попросил политубежище в Австрии

Инф. «ФАКТОВ»

31.01.2018 21:05 280

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Редактор Страна.ua Игорь Гужва уехал в Австрию и в Вене попросил политического убежища. Это подтвердили в редакции интернет-издания. На время рассмотрения вопроса австрийскими властями Гужва сможет легально оставаться в стране.

Представители Гужвы подчеркивают, что он не нарушил закон, выезжая из Украины — срок действия меры пресечения, назначенной судом, уже закончился.

В редакции Страна.ua говорят, что, несмотря на эмиграцию Гужвы, он сохранит за собой должность и будет осуществлять редакционную политику дистанционно.

В Украине против Гужвы расследуется ряд уголовных производств. В частности, он является подозреваемым по делу о вымогательстве. По версии следствия, руководитель интернет-издания в сговоре с другим лицом требовали у народного депутата денежные средства в размере 20 тыс. долларов за неразглашение в СМИ сведений о личной жизни и политической деятельности последнего.

Еще одно дело расследует Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области. Дело касается флешки, обнаруженной при обыске в редакции сайта «Страна.ua». Есть вероятность, что информация на флешке может являться государственной тайной.

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