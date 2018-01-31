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Назначено судебное заседание по делу о смертельном ДТП в Харькове

Инф. «ФАКТОВ»

31.01.2018 21:55 458

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На следующей неделе суд проведет подготовительное заседание по делу о прошлогоднем резонансном ДТП в Харькове. Об этом сообщает УНН. Авария в октябре 2017 года унесла жизни шести человек, оба водителя-участника ДТП находятся под стражей.

Сергей Перепелица, адвокат одного из водителей, рассказал, что досудебное расследование завершено, стороны ознакомились с материалами дела. Следующий этап — рассмотрение дела в судебном порядке. Подзащитный Перепелицы — водитель Геннадий Дронов — ждет вручения обвинительного акта.

Насколько затянется рассмотрение дела в суде, адвокат прогнозировать не берется. «Сколько мы в суде будем, это же неизвестно: возможно, месяц, а может быть, год», — сказал он.

Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове «Лексус» под управлением Елены Зайцевой на большой скорости врезался в «Фольксваген» Геннадия Дронова. После удара «Лексус» «выбросило» на тротуар, где находились пешеходы. В результате ДТП погибли шесть человек (пять на месте происшествия, еще одна женщина — позже, в больнице).

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