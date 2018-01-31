На Олимпиаду-2018 не могут распродать билеты

За считаные дни до открытия в корейском Пхенчхане Олимпиады-2018 более четверти билетов остаются непроданными. На это обратили внимание в Международном олимпийском комитете и посоветовали принимающей стороне активизировать продажи.

По информации сайта InsideTheGames, реализованы только 74% билетов на мероприятия Олимпийских игр. 278 тыс. билетов все еще ждут желающих. Особый интерес у МОК проявили к тому факту, что даже на церемонию открытия Олимпиады билеты не распроданы полностью. Церемония открытия обычно является самым посещаемым событием Олимпийских Игр.

В Пхенчхане говорят, что наибольшим спросом билеты пользовались в первые три дня после поступления их в продажу. Сейчас ажиотаж спал, продажи стабилизировались. Представители Южной Кореи уверяют, что мероприятия Олимпиады будут проходить при полных трибунах.

Суммарно на события Олимпиады-2018 было выпущено 1,07 миллиона билетов.

Напомним, украинская команда на Олимпиаде будет представлена 33 спортсменами. На Играх-2018 Украина выступит в девяти видах спорта из 15-ти.