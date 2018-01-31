Тука: в Минске не договорились о гарантиях безопасности для сотрудников Vodafone на Донбассе

Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил о том, что на встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске не удалось получить гарантий безопасности для ремонтников «Vodafone Украина». Об этом замминистра написал у себя на странице в Facebook.

«ТКГ в Минске так и не смогла получить гарантий безопасности для ремонтников Водафон. К сожалению», — написал он.

Напомним, 27 января украинская сторона СЦКК информировала о том, что главарями оккупационной власти ОРДО продолжается практика полного игнорирования заявок предприятий о предоставлении гарантий безопасности на время проведения обслуживания и ремонтно-восстановительных работ на поврежденных объектах инфраструктуры Донецкой области. При этом было указано, что без гарантий безопасности от ОРДО ремонтные бригады не имеют возможности обслуживать и поддерживать безопасное функционирование объектов инфраструктуры, которые относятся к важно-критическим и особо опасным.

Также ранее сообщалось, что Украина продала на открытых торгах лицензии на 4G. «Vodafone-Украина» приобрела лоты № 6−7 за 345 млн гривен и 286 млн гривен соответственно.