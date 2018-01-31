Назначена дата похорон космонавта Каденюка

Назначена дата похорон космонавта Леонида Каденюка, скоропостижно скончавшегося на 68-м году жизни.

Первого космонавта независимой Украины похоронят на Байковом кладбище, где находятся могилы самых выдающихся личностей государства. Церемония прощания и похорон назначена на пятницу, 2 февраля.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», Леонид Каденюк в свои 67 лет поддерживал здоровый образ жизни, регулярно занимался спортом. Умер он внезапно во время утренней пробежки в районе Царского села в Киеве.

Каденюк был президентом Аэрокосмического общества Украины, советником председателя Государственного космического агентства Украины, автором пяти научных трудов. В 2017 году Каденюк выпустил книгу «Миссия — Космос».