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Российские военные в Приднестровье

МИД Молдавии выразил протест в связи с учениями российских войск в Приднестровье

Инф. «ФАКТОВ»

31.01.2018 23:50 129

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Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии выразило удивление и возмущение в связи с проведением российскими военнослужащими очередных военных учений на территории Приднестровского региона. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Согласно опубликованной на сайте Министерства обороны РФ информацией, дислоцированная в Приднестровском регионе Молдовы Оперативная группа российских войск снова проводит военные учения, цель которых формулируется как» борьба с терроризмом и уничтожения условного противника, который использует оружие массового уничтожения «. МИД выражает удивление и возмущение провокационным поведением незаконно расквартированных в регионе российских войск. Обеспокоенность молдавских властей вызвана и тем, что в этих учениях участвуют силовые структуры никем не признанного Приднестровья », — говорится в заявлении.

В обращении подчеркивается, что МИД Молдовы категорически осуждает такие действия, непосредственно угрожающих суверенитету и территориальной целостности государства.

Также во внешнеполитическом ведомстве Молдавии напомнили об обязательствах РФ по выводу своих войск и вооружения с территории страны в соответствии с подписанным еще в 1992 году Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта на Днестре.

Как известно, на территории непризнанного Приднестровья расквартирована Оперативная группа российских войск (почти 1400 военнослужащих), а на военных складах в селе Колбасна Рыбницкого района хранится более 20 тыс. тонн боеприпасов.

Ранее Молдова обращалась к ООН с просьбой включить в повестку дня Генеральной ассамблеи вопрос о полном выводе с территории страны российских войск и вооружения. Кишинев также настаивает на замене российских миротворческих сил в Зоне безопасности на Днестре международной миссией гражданских наблюдателей под эгидой международных организаций.

Напомним, что безотлагательного внимания ООН требует еще один конфликт — на Донбассе.

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