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океан

Океаны в 2017 году нагрелись до рекордной температуры

Инф. «ФАКТОВ»

31.01.2018 23:50 133

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В 2017 году вода в океанах была рекордно теплой, побит даже рекорд, поставленный в 2015 году. Ученые предупреждают: если тенденция продолжится, планету ждет таяние льдов и повышение уровня воды в Мировом океане, более мощные и разрушительные штормовые явления на море. Кроме того, повышение температуры Мирового океана — это снижение концентрации кислорода в воде, разрушение коралловых рифов, вымирание традиционных морских обитателей, удар по экономике приморских государств.

Исследование проводили китайские ученые — эксперты из Института физики атмосферы и представители Академии наук Китая. Проанализировав температуру в верхних слоях океана — на глубине до 1800 м — ученые пришли к выводу, что в 2017 году океаны в среднем были на 15 зеттаджоулей теплее, чем в 2015 году, когда был установлен предыдущий рекорд. Об этом сообщает Daily Mail.

Исследование показало, что температура воды постепенно повышается во всех океанах, но наиболее сильно этот процесс проявляется в Атлантическом и Северном Ледовитом. Нагревательный эффект стал особенно заметен с 90-х годов.

Напомним, ранее Всемирная метеорологическая организация назвала 2017 год вместе с 2015-м и 2016-м самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений.

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