Каденюка "убила" красная Луна?

Все астронавты, летавшие в космос на американских кораблях, ежегодно проходят в США комплексное медицинское обследование. Леонид Каденюк не пропускал этих обязательных тестов.

Об этом «ФАКТАМ» рассказала кандидат биологических наук Надежда Адамчук.



*Надежда Адамчук в космическом центре в США

В середине 1990-х она входила в четверку претендентов на место от Украины в экипаже американского корабля многоразового использования «Колумбия».

— Поскольку я знаю, по результатам обследования в 2017 году серьезных отклонений здоровья Леонида Каденюка врачи не обнаружили, — говорит Надежда Адамчук. — В последний раз я виделась с ним пятого декабря прошлого года на торжественном мероприятии в Киеве, посвященном 20-летию завершения полета космической экспедиции, в которой он участвовал. Леонид Константинович выглядел, как обычно, подтянутым, уверенным в себе, полным сил человеком. Каденюку невозможно было дать его 68 лет. Он до последних своих дней жил полноценной жизнью, часто бывал за рубежом — его, как космонавта, приглашали выступать перед людьми в различных странах мира.

Сколько его знаю, он всегда совершал 10-километровые пробежки по утрам. Вероятно, в день «красной Луны», когда воздействие спутника на все на Земле было сильнее обычного, делать этого не стоило — специалисты ведь рекомендовали воздержаться от стрессов, больших физических нагрузок. Даже если бы ему накануне вчерашней, ставшей роковой пробежки сказал бы об этом, он сделал бы по своему — Каденюк всегда поступал так, как считал правильным.

Полностью интервью Надежды Адамчук читайте на нашем сайте в ближайшее время.



Как сообщали «ФАКТЫ», Леонид Каденюк скоропостижно скончался в Киеве на 68-м году жизни.