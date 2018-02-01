﻿

USD 27.84
RSS
Леонид Каденюк

Каденюка "убила" красная Луна?

Игорь ОСИПЧУК, «ФАКТЫ»

01.02.2018 0:08 705

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Все астронавты, летавшие в космос на американских кораблях, ежегодно проходят в США комплексное медицинское обследование. Леонид Каденюк не пропускал этих обязательных тестов.

Об этом «ФАКТАМ» рассказала кандидат биологических наук Надежда Адамчук.


*Надежда Адамчук в космическом центре в США

В середине 1990-х она входила в четверку претендентов на место от Украины в экипаже американского корабля многоразового использования «Колумбия».

— Поскольку я знаю, по результатам обследования в 2017 году серьезных отклонений здоровья Леонида Каденюка врачи не обнаружили, — говорит Надежда Адамчук. — В последний раз я виделась с ним пятого декабря прошлого года на торжественном мероприятии в Киеве, посвященном 20-летию завершения полета космической экспедиции, в которой он участвовал. Леонид Константинович выглядел, как обычно, подтянутым, уверенным в себе, полным сил человеком. Каденюку невозможно было дать его 68 лет. Он до последних своих дней жил полноценной жизнью, часто бывал за рубежом — его, как космонавта, приглашали выступать перед людьми в различных странах мира.

Сколько его знаю, он всегда совершал 10-километровые пробежки по утрам. Вероятно, в день «красной Луны», когда воздействие спутника на все на Земле было сильнее обычного, делать этого не стоило — специалисты ведь рекомендовали воздержаться от стрессов, больших физических нагрузок. Даже если бы ему накануне вчерашней, ставшей роковой пробежки сказал бы об этом, он сделал бы по своему — Каденюк всегда поступал так, как считал правильным.

Полностью интервью Надежды Адамчук читайте на нашем сайте в ближайшее время.


Как сообщали «ФАКТЫ», Леонид Каденюк скоропостижно скончался в Киеве на 68-м году жизни.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии