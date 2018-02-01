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Новоалександровка

ВСУ не нарушили Минские соглашения, взяв под контроль Новоалександровку, - штаб АТО

Инф. «ФАКТОВ»

01.02.2018 1:20 190

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Пресс-центр штаба АТО заявил о том, что военные Вооруженных сил Украины не нарушили Минские договоренности взяв под контроль населенный пункт Новоалександровка в Луганской области, так как он находится в «серой зоне». Об этом заявил пресс-секретарь штаба АТО Василий Лабай в комментарии УНИАН.

Он подтвердил взятие под контроль силами АТО населенного пункта Новоалександровка в Луганской области.

«Это произошло несколько дней назад, к сожалению, деталей операции и всего, что происходило, я не могу говорить на широкий круг, — сказал Лабай. — Мы укрепляем или переобустраиваем наши оборонительные позиции, на некоторых участках отдельные подразделения могут улучшать тактическое положение, но о нарушении Минских договоренностей речи быть не может»,

Как сообщали «ФАКТЫ», 31 января Вооруженные Силы Украины взяли под контроль село Новоалександровка в Луганской области. Населенный пункт с 2015 года находился между подконтрольными Украине и оккупированными территориями. Тем самым украинская армия улучшила свое тактическое расположение, продвинулась вдоль линии обороны на несколько километров. По последним данным, в населенном пункте проживают около двадцати человек. Число жителей существенно сократилось с начала боевых действий. В 2001 году, по данным переписи населения, в Новоалександровке проживали 120 человек.

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