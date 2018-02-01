Гройсман назвал ключевые реформы 2018 года

На открытии заседания Правительства 31 декабря премьер-министр Владимир Гройсман назвал 35 самых важных законопроекта, которые, по его мнению, Верховной Раде необходимо принять в первую очередь.

Так, для обеспечения стабильного роста ВВП премьер предлагает с помощью упрощения доступа бизнеса к финансированию, усиления прав кредиторов, реформирования ГФС и введения принципа единого окна на украинской таможне. Последний должен заработать в обязательном режиме с 1 февраля, пишет UBR.

В части защиты прав бизнеса, премьер обозначил одной из ключевых проблем отсутствие персональной ответственности чиновников в украинском законодательстве за допущенные нарушения и ошибки при проверках бизнеса и наложении неправомерных санкций.

Относительно расширения доступа предпринимателей к финансированию, Гройсман видит необходимым запуск в Украине товарных бирж, упрощение доступа к украинскому рынку институциональных инвесторов. Примечательно, что кроме прочих, в списке самых важных законопроектов он обозначил и проект 7114-д — проект о запуске кредитного реестра НБУ.

Также премьер акцентировал внимание на необходимости снижать кредитные ставки для бизнеса, однако признался, что без участия Нацбанка сделать это будет невозможно.

В части привлечения иностранных инвестиций, ключевыми законопроектами премьер назвал № 2554а-д (налоговые льготы для индустриальных парков), а также проект № 7270, которым нардепы предлагают переписать правила проведения платежей в Украине, что кроме прочего, упрощает работу в Украине таких платежных сервисов, как Paypal.

Как сообщали «ФАКТЫ» Гройсман рассказал, благодаря чему экономика Украины будет расти на 5% ежегодно.