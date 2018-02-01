Экс-инженеры Google создали беспилотный фургон для доставки товаров

Два бывших инженера Google Дэйв Фергюсон и Цзяцзюнь Чжу получили разрешение на передвижение по дорогам Калифорнии своей разработки — беспилотного фургона для доставки товаров Nuro R1. Об этом пишет Daily Mail.

Фургон примерно вдвое меньше обычного автомобиля, он оборудован лидаром, несколькими радарами и камерами. Благодаря небольшим размерам Nuro сможет двигаться в том числе по тротуарам. Внутри не предусмотрено места для водителя и отсутствуют органы управления.

Фургон имеет несколько отсеков для перевозки грузов, которые открываются при введении кода. Компания планирует разработать приложение для взаимодействия с клиентами — в частности, для пересылки кода доступа к грузовым отсекам. Также в планах стартапа внедрить распознавание лиц для борьбы с воровством.

Nuro R1 можно использовать для доставки небольших грузов, цветов, продуктов и товаров первой необходимости из магазина к покупателю.

Компания начнёт тестирование шести опытных автомобилей до конца 2018 года, стартап уже получил разрешение от Департамента транспортных средств Калифорнии. Для развития инженеры привлекли $ 92 млн от группы инвесторов из Китая и США, сейчас компания ведёт переговоры с курьерскими службами и ритейлерами.

Ранее Фергюсон и Чжу работали в Google над системами автономного управления автомобилем.

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