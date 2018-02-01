Джессика Альба показала фото новорожденного сына
31 декабря 2017 года 36-летняя американская актриса Джессика Альба в третий раз стала матерью. Сына назвали Хейзом Альба Уорреном.
На своей странице в Instagram актриса поделилась милым фото с младенцем.
«Провожу все дни с моим малышом. Сейчас смотрю сериал „Грейс и Фрэнки“, уже на 4 сезоне, не хочу, чтобы он заканчивался», — призналась Джессика.
«Провожу все дни с моим малышом. Сейчас смотрю сериал „Грейс и Фрэнки“, уже на 4 сезоне, не хочу, чтобы он заканчивался», — призналась Джессика.
Как сообщали «ФАКТЫ», Джессика Альба стала популярна благодаря сериалу «Темный ангел», в котором она исполнила главную роль и была номинирована на премию «Золотой глобус». Снялась в фильмах «Лапочка», «Город грехов», «Добро пожаловать в рай», «Знакомство с Факерами 2» и, конечно, в двух частях «Фантастической четверки».
В 2011 году Альба неожиданно занялась предпринимательской деятельностью. Она основала компанию The Honest Company, которая производит нетоксичные продукты питания. Уже через три года стоимость ее фирмы превысила миллиард долларов.
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