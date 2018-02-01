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Куклы в борделе

Forbes: во Франции открыт "евробордель" с куклами вместо девушек

Инф. «ФАКТОВ»

01.02.2018 3:50 162

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Во Франции открылся первый бордель, который сдает напрокат секс-куклы. Об этом сообщает Forbes.

Клиенты заведения могут взять напрокат одну из трех кукол. Часовая аренда игрушки обойдется им в 89 евро, за два часа придется отдать 149 евро. Доплатив 19 евро, можно получить шлем виртуальной реальности.

Издание отмечает, что заведение не афиширует своего адреса. На сайте борделя указано, что он расположен в 14-м муниципальном округе Парижа на левом берегу Сены, точнее можно узнать только после оплаты заказа.

Причина запуска заведения — в том, что в 2016 году во Франции запретили оплату секс-услуг, однако аренда секс-кукол не нарушает закон.

Ранее сообщалось о том, что в Британии в продажу поступили куклы в виде принца Гарри и Меган Маркл.

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