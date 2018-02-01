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Пожарные в Японии

Пожар в японском Саппоро: погибли 11 человек

Инф. «ФАКТОВ»

01.02.2018 4:15 72

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Крупный пожар произошел в ночь на четверг в доме для престарелых людей на социальном пособии в городе Саппоро на северном японском острове Хоккайдо. В результате пожара погибли не менее 11 человек, сообщает телеканал NHK со ссылкой на представителей местной противопожарной службы.

«Сообщение о возгорании поступило в 23.40 среды по местному времени. К месту были направлены 40 пожарных расчетов», — говорится в сообщении.

В здании проживали 16 человек. Все жильцы были пожилыми и получали социальное пособие для малообеспеченных граждан.

Спасателям удалось вывести пять человек — трех мужчин и двух женщин — в возрасте от 50 до 80 лет. Еще 11 человек — восемь мужчин и три женщины — погибли.

Причина возгорания пока не установлена. Ведется следствие.

Ранее сообщалось о том, что в результате пожара в другой азиатской стране — Южной Корее — погибли более 30 человек.

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