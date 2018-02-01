SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутником GovSat-1

Принадлежащая Илону Маску компания SpaceX запустила 31 января ракету Falcon 9 со спутником GovSat-1 с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Об этом говорится в официальном Twitter компании.

«SpaceX производит запуск спутника GovSat-1 на орбиту геостационарной передачи (GTO) из космического ракетного комплекса 40 (SLC-40) на военно-воздушной станции Кейп Канаверал, штат Флорида, в среду, 30 января, в 16:25 EST (23:25 Киев, — ред.). Спутник развернется примерно через 32 минуты после запуска», — сказано в сообщении.

GovSat-1 — геостационарный спутник двойного назначения, принадлежащий компании LuxGovSat, совместному предприятию правительства Люксембурга и спутникового оператора SES. Спутник будет использовать защищённые военные частоты для предоставления телекоммуникационных услуг для военных и гражданских правительственных организаций.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее электромобиль компании Маска попал на автопилоте в ДТП.