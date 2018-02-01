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Дональд Трамп

Трамп в третий раз номинирован на Нобелевскую премию мира

Инф. «ФАКТОВ»

01.02.2018 5:15 93

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Директор норвежского Института исследования проблем мира (PRIO) Хенрик Урдаль заявил о том, что президент США Дональд Трамп третий год подряд попадает в числе кандидатов, претендующих на получение Нобелевской премии мира. Об этом сообщает издание Voice of People.

«Я могу подтвердить, что мы получили сообщение о выдвижении, и что Трамп был номинирован на премию. Однако я не могу говорить о том, кто стоит за его выдвижением. Это конфиденциальная информация. Могу сказать лишь, что инициатива принадлежит американцу», — приводит издание слова Урдаля.

Кроме того, директор института также сообщил, что тот же человек выдвигал кандидатуру Трампа и в предыдущие годы. По мнению Урдаля, американские президент достоин этой награды за приверженность идеологии «борьбы за мир с помощью силы» и другие заслуги.

Издание напоминает, что четыре предыдущих президента США уже были лауреатами премии.

Напомним, что имена обладателей премии будут объявлены в октябре 2018 года. Традиционно списки номинантов не публикуются, однако некоторые имена попадают в прессу. Обычно на премию выдвигается несколько сотен человек, имена тех, кто выдвигает кандидатов, по традиции не разглашаются 50 лет.

Как сообщали «ФАКТЫ», Трамп назвал Россию и Китай главными соперниками США.

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