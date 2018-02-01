Наследники Кампрада не получат доступа к прямому управлению IKEA, - Bloomberg

Ни один из трёх сыновей основателя IKEA Ингвара Кампрада не получит прямого контроля над компанией. Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, единоличного контроля над IKEA не получит вообще никто: компанией будет управлять созданная в 80-х годах сеть трастовых фондов и холдингов. Такую структуру Кампрад специально разработал для исключения критического влияния на компанию со стороны, в том числе для защиты от недружественных поглощений. Ни один из сыновей Кампрада не станет даже миноритарным владельцем корпорации.

Питер, Йонас и Матиас Кампрады получили доли в другом семейном предприятии — Ikano Group с совокупными активами в недвижимости, ритейле и финансовом секторе в $ 10 млрд, сообщает издание.

Как сообщали «ФАКТЫ», 27 января в Швеции, на 92-м году жизни скончался шведский миллиардер Ингвар Кампрад, основатель сети магазинов IKEA, где продаются товары для дома и мебель. Бизнесмен умер у себя дома в провинции Смоланд в кругу своих родных., Его состояние в 2017 году оценивалось в 58,7 млрд долларов.