Хроники АТО: один украинский боец погиб, двое - ранены

В течение минувших суток, 31 января, российско-террористические войска продолжали осуществлять огневые провокации в отношении украинских защитников — зафиксировано 5 обстрелов укреплений сил АТО. Один украинский военный погиб, еще двое получили ранение. Об этом говорится в утренней сводке Штаба АТО.

На Луганском направлении боевики несколько раз открывали огонь из 82-мм минометов и вооружения БМП по нашим позициям в районе Новоалександровки, а из стрелкового оружия провоцировал украинских защитников у Станицы Луганской.

Одновременно с обстрелами укреплений сил ВСУ российско-оккупационные войска выпустили три мины калибра 120-мм по населенному пункту Крымское. Несколько мин разорвались на участке в пределах этого прифронтового села. К счастью, пострадавших среди мирного населения нет.

На Донецком направлении из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны наши опорные пункты в пригороде Авдеевки. А на Приазовье, из стрелкового оружия, противник нарушал перемирие у Павлополя.

Напомним, в пресс-центре штаба АТО опровергли нарушение Минских договоренностей в результате взятия под контроль ВСУ населенного пункта Новоалександровка, так как он находится в «серой зоне».

