В Никополе снова прогремел взрыв, пострадал депутат городского совета (фото)
В Никополе на Днепропетровщине вечером 31 января прогремел взрыв, один человек получил осколочное ранение. Об этом сообщила пресс-служба Управления Национальной полиции в Днепропетровской области.
Инцидент произошел у гаражей на улице Трубченко ориентировочно в 18.30.
На месте инцидента
По данным местного интернет-ресурса, ранение ноги получил депутат городского совета Александр Рыбаков. Он был госпитализирован в хирургическое отделение городской больницы, где прооперирован. В настоящее время состояние пострадавшего оценивается, как стабильное.
Напомним, 30 ноября в Никополе прогремели взрывы в здании суда. В результате погибли два человека,
Фото dp, npu.gov.ua и nikopol.indormator.ua
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