В Никополе снова прогремел взрыв, пострадал депутат городского совета (фото)

В Никополе на Днепропетровщине вечером 31 января прогремел взрыв, один человек получил осколочное ранение. Об этом сообщила пресс-служба Управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Инцидент произошел у гаражей на улице Трубченко ориентировочно в 18.30.

На месте инцидента

По данным местного интернет-ресурса, ранение ноги получил депутат городского совета Александр Рыбаков. Он был госпитализирован в хирургическое отделение городской больницы, где прооперирован. В настоящее время состояние пострадавшего оценивается, как стабильное.

Напомним, 30 ноября в Никополе прогремели взрывы в здании суда. В результате погибли два человека, в т. ч. мужчина, подорвавший гранаты.

Фото dp, npu.gov.ua и nikopol.indormator.ua