ФИГУРКА ДНЯ.«Фарфоровые» истории.1 февраля 2018

Итак, в Европе начинается период балов и масштабных фестивалей. О Венецианском фестивале у нас будет возможность рассказать чуть позже. Он ведь еще почти две недели будет продолжаться в этом удивительном городе старинных дворцов, широких каналов и гибко изогнувшихся над ними мостов. Знаю, что мы сможем весьма привлекательно проиллюстрировать свой венецианский рассказ. А вот в преддверии знаменитых балов, самый масштабный из которых должен состояться на следующей неделе в Вене, хочется представить вашему вниманию фарфоровую героиню того времени, когда эти балы только зарождались.

Начало эпохи рококо относят к первой трети 18-го века, а своего расцвета она достигла в годы правления короля Людовика ХV, которому было свойственно не столько заниматься делами государственными, сколько увлечение организаций пышных балов и шумных выездов на охоту. Огромное влияние на легко увлекавшегося красивыми женщинами короля имели его многочисленные фаворитки, среди которых особое место занимала маркиза де Помпадур. Кстати, должен заметить, что героиня нашей фарфоровой композиции невероятно похожа на мадам Помпадур. И в этом мне видится большая подготовительная работа скульптора, досконально изучившего портреты известных представительниц той эпохи, характерных элементов их одежды, прически, других очень важных для восстановления реальной картинки того времени деталей.

На содержание своих фавориток, диктовавших всему обществу тенденции в моде и поведении, королю Людовику приходилось тратить до половины средств огромного французского бюджета! Королевское окружение и аристократия проводили время в бесконечных светских развлечениях — маскарадах, балах, вечеринках, пикниках и выездах на охоту. Большие деньги тратились на соответствие тогдашней моде — парики, корсеты, много пудры и парфумов… Одежда официальная, салонная и даже домашняя была великолепной и необычайно дорогой. Парадные платья, несмотря на их баснословную стоимость, не принято было одевать более одного раза. Среди мужчин были модники (такие, например, как граф д'Артуа, будущий король Карл Х), которые умудрялись вместо пуговиц на верхней одежде носить миниатюрные часы, украшенные драгоценными камнями…

Такой вот расточительной было эпоха рококо. Так вот шикарно выглядели дамы того времени. Сегодняшним именинникам позвольте пожелать, чтобы они всегда выглядели так же шикарно и при этом были здоровы и счастливы. Как всегда, искренне ваш

Александр ШВЕЦ

ДАМА РОКОКО НА БАЛУ

Страна: Испания

Мануфактура: Lladro

Год создания: 2009

Скульптор: Alfredo Llorens

Размер: 31×25 cm

