В Киеве и Черкассах «майнили» биткойны для боевиков, — Матиос (обновлено, видео)

Главный военный прокурор Анатолий Матиос на брифинге 1 февраля заявил, что в прошлом году по решению ГПУ было создано управление, занимающееся расследованием преступлений, совершенных на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

«По результатам расследования в 2017 году (в последние дни оно вышло на финальную стадию) в Киеве, области и Черкассах были проведены обыски. Прекращена деятельность, связанная с использованием оборудования для майнинга криптовалют, которые через ряд сервисов шли на финансирование закупок оружия и оборудования для так называемых „ДНР/ЛНР“», — заявил Анатолий Матиос, уточнив, что соответствующие документы у следствия есть. «Эти деньги шли с ферм, где „изготавливались“ биткойны», — добавил он.

По словам Анатолия Матиоса, в столице на площадях публичного акционерного общества «Квазар» изъяли более «400 ферм для майнинга криптовалют, много компьютерного оборудования и документов, подтверждающих перевод денег на оккупированные территории». А во время обысков в Черкассах была обнаружена незаконная врезка в сеть энергообеспечения — недоплата за незаконное использование электроэнергией составляла порядка 800 тысяч гривен в месяц.

Военный прокурор заявил, что принимаются меры для доставки организатора незаконного бизнеса в правоохранительные органы.

Также на брифинге сообщили, что криптовалюта шла и на информационную войну против Украины — финансирование сети интернет-ресурсов, где публиковалась фейковая информация. «Деньги шли на заплату администраторам соцсетей, которые проводили спецоперации. Все это задокументировано», — сообщили на брифинге.

Правоохранители заявили, что использование криптовалюты стало одним из методов перечисления крупных сумм на оккупированные территории. Более того, у спецслужб есть информация о том, что в так называемых «ДНР» и «ЛНР» есть места «генерации» криптовалют. Однако самые большие суммы переводились в ОРДЛО извне.

По словам Анатолия Матиоса, уголовное производство открыто по нескольким статьям УК Украины, в частности, за финансирование терроризма и уклонение от налогообложения.

Военный прокурор также заявил, что техника, изъятая во время обысков, после экспертизы будет направлена в Нацагентство по управлению активами и изъятым имуществом.

«Все, кто был задействован в этой системе — выпускники КПИ», — добавил Анатолий Матиос. Он не стал называть суммы, фигурирующие в этой схеме, а лишь отметил, что стоимость изъятой техники составляет порядка 4 миллионов долларов.

Матиос также сообщил, что владельцы предприятия, на территории которого «фермы» арендовали площади, установлены, они будут допрошены с целью выяснить, знали ли они о деятельности арендаторов.

В то же время оперативники СБУ задокументировали, что часть криптовалюты перечислялась непосредственно из России на электронные кошельки украинских сообщников. Оттуда же в Украину контрабандой шло и оборудование для «выращивания» криптовалют.

Как сообщали fakty.ua, ранее таможенники не дали ввезти в Украину 200 приборов для майнинга криптовалюты.