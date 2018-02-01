Израиль готовится отозвать своего посла из Польши

Принятие польским Сенатом закона об Институте национальной памяти может привести к значительному ухудшению отношений между Польшей и Израилем. Массмедиа сообщают, что израильские власти готовятся отозвать своего посла из Варшавы.

О возможности такого шага сообщило издание Onet.Wiadomosci, ссылаясь на свои источники. В частности указывается, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху может принять решение вызвать в Израиль посла Анну Азари, и дипломатическая миссия в Польше останется без руководителя.

«Таким образом Иерусалим хочет выразить свое недовольство. Это может означать большой кризис в отношениях между двумя странами, поскольку до тех пор, пока напряжение не снизится, нового посла не будет», — пояснил источник издания.

Тем временем Соединенные Штаты Америки просят Польшу отозвать «антибандеровский» закон, указывая, что он может повлиять на отношения с другими государствами, в частности, США, Израилем, Украиной и другими. Более того, по словам пресс-секретаря Государственного департамента США Хизер Нойерт, закон может «подорвать свободу слова и академический дискурс», создав препятствия для дискуссий по Холокосту.

«Мы считаем, что открытые дебаты, стипендии и образование являются лучшим средством противодействия неточному и вредному дискурсу. Мы также обеспокоены последствиями, которые, если этот закон будет принят, могут возникнуть для стратегических интересов и отношений Польши. Мы призываем Польшу пересмотреть законодательство», — сказала она.

Напомним, в ночь на 1 февраля польский Сенат принял закон об Институте национальной памяти Польши, в котором предусмотрена уголовная ответственность за «отрицание преступлений украинских националистов против поляков». Кроме того, запрещается обвинять поляков к причастности к уничтожению евреев в годы Второй мировой войны.

Документ вызвал негативную реакцию сразу у нескольких государств. Кроме Украины, президент которой назвал его таким, который «не отвечает принципам стратегического партнерства» между странами, закон жестко раскритиковали власти Израиля и США.