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язык

В Украине согласны отложить применение нового "языкового" закона

Инф. «ФАКТОВ»

01.02.2018 15:50 280

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Спорная «языковая» статья Закона «Об образовании» будет имплементирована не сразу. Министерство образования согласно продлить переходной период до 2023 года. Об этом рассказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич на встрече с послом Румынии Кристиан-Леоном Цуркану.

«Важно понимать, что мы это делаем не в связи с реакцией отдельных стран, наша первая задача — дать каждому украинскому ребенку, независимо от его национальности или места проживания, высокий уровень владения украинским языком. Для этого нам нужно, чтобы все были готовы к имплементации статьи», — объяснила министр.

По словам Гриневич, Украина подготовит пошаговую карту имплементации языковой статьи.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада проголосовала за новый Закон «Об образовании». Самой дискуссионной стала статья о языке в образовании, дискуссия по этому вопросу вышла за пределы Украины. Реакция Румынии на новый закон была острой: президент Клаус Йоханнис отменил свой визит в Украину.

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