В Украине согласны отложить применение нового "языкового" закона

Спорная «языковая» статья Закона «Об образовании» будет имплементирована не сразу. Министерство образования согласно продлить переходной период до 2023 года. Об этом рассказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич на встрече с послом Румынии Кристиан-Леоном Цуркану.

«Важно понимать, что мы это делаем не в связи с реакцией отдельных стран, наша первая задача — дать каждому украинскому ребенку, независимо от его национальности или места проживания, высокий уровень владения украинским языком. Для этого нам нужно, чтобы все были готовы к имплементации статьи», — объяснила министр.

По словам Гриневич, Украина подготовит пошаговую карту имплементации языковой статьи.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада проголосовала за новый Закон «Об образовании». Самой дискуссионной стала статья о языке в образовании, дискуссия по этому вопросу вышла за пределы Украины. Реакция Румынии на новый закон была острой: президент Клаус Йоханнис отменил свой визит в Украину.