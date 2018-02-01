Феминистки лишили "Формулу-1" красивых девушек (фото)

Руководители «Формулы-1» приняли решение отказаться с нового сезона от грид-герлз — девушек, держащих таблички с номерами пилотов на стартовой решетке, участвующих в церемонии чествования победителей и выполняющих прочую модельно-представительную работу во время проведения гоночных Гран-при. Это решение было принято новыми владельцами Королевски автогонок под давлением феминистских организаций, заявивших о необходимости положить конец этому «сексистскому явлению».

Как заявил коммерческий директор «Формулы-1» Шон Братчес, по мнению новых владельцев практика приглашения грид-герлз не соответствует современным социальным нормам.

«За последний год мы изучили ряд областей, которые, на наш взгляд, нуждаются в обновлении с целью в большей степени соответствовать нашему виденью „Формулы-1“. В то время как практика приглашения грид-герлз была одним из основных продуктов „Ф-1“ на протяжении десятилетий, мы считаем, что данная традиция не идет в ногу с тем, в чем мы видим главные ценности „Ф-1“, бренда и противоречит современным социальным нормам. Мы также не считаем, что данная традиция подходит современной „Формуле-1“ и ее болельщикам, как старым так и новым», — сказал Братчес.

К слову, отказ от практики приглашения грид-герлз будет также распространяться на гонки младших формульных серий, проходящих на автодроме в рамках уик-энда «Формулы-1».("Формула-2″, GP3 и другие).

Решение новых владельцев Королевских гонок (права на серию были куплены около года назад американской компанией Liberty Media за 8 миллиардов долларов) вызвало бурю негодования, как у гонщиков, так и у болельщиков. Против данного решения также высказался и бывший владелец «Ф-1» Берни Экклстоун.

«Эти девушки были частью шоу. Болельщикам нравится гламур. Нельзя это запрещать. Грид-герлз нравились пилотам и публике и всем было плевать. Я не вижу, как красивая девушка, стоящая рядом с болидом „Формулы-1“ и держащая в руках табличку с номером может вызывать у кого-то антипатию», — сказал 87-летний британец.

Отмечу, что данное решение вызвало возмущение и у самих грид-герлз! Еще бы, ведь ранее ни одна девушка, работавшая моделью на стартовой решетке Гран-при, не рассказывала в интервью о об оскорблениях или принуждении к каким-либо неприемлемым вещам.

Добавлю, что ранее «Формула-1» уже пыталась отказаться от услуг грид-герлз, однако замена девушек на парней во время Гран-при Монако-2015 вызвала волну негодования от пилотов и зрителей, а идея с копированием футбольного формата, где игроков на матч выводят дети, была холодно принята любителями автогонок.

Напомню, что в 2018 году после 30-летнего перерыва в «Формулу-1» вернется компания «Альфа-Ромео».