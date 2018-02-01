Киностудия “Довженко” приватизации не подлежит, — Розенко

«Дискуссия о приватизации Национальной киностудии имени Александра Довженко в правительстве завершена — принято политическое решение, поддержанное и президентом Украины, и премьер-министром, о том, что киностудия Довженко не подлежит приватизации», — цитирует вице-премьер-министр Украины Павла Розенко правительственный портал.

При этом вице-премьер отметил, что это не значит, что киностудия останется в прежнем, «ужасном» виде. «Причины этого состояния очевидны — ее сознательно убивали и доводили до обнищания течение длительного времени. На сегодняшний день от Национальной киностудии Довженко остались только название, доброе имя, часть коллектива и прекрасные актеры. Но материально-техническая база фактически в состоянии упадка», — заявил Павел Розенко.

Он также напомнил, что Минкульт совместно с киностудией Довженко и Госкино в ближайшее время разработают проект стратегического плана развития и модернизации киностудии. «Убежден, что в этом году, в 90-ю годовщину основания Национальной киностудии имени Александра Довженко, у нас будут прорывы, в том числе и по материально-техническому переоснащению, которое даст шанс киностудии возобновить свою деятельность», — добавил вице-премьер-министр.

Как сообщали fakty.ua, ранее Павел Розенко Розенко пообещал киностудии второе дыхание.