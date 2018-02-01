"В Кремле шампанское лилось рекой", — Розенко о последствиях нового польского закона

Принятие Польшей закона о запрете «пропаганды бандеризма» точно обрадовало Кремль — там наверняка открыли шампанское. С таким заявлением в эфире 112 Украина выступил вице-премьер-министр Украины по вопросам социальной политики Павел Розенко.

Вице-премьер считает контрпродуктивными последние законодательные новации польской стороны. «Такие решения не приносят позитива в отношения Украины и Польши. Решение возвести стену между двумя государствами играет на руку нашему, я так думаю, общему врагу — Российской Федерации», — убежден Розенко.

«Я думаю, что после вчерашнего решения Сената Польши кто-то в России откупорил шампанское, и оно там лилось рекой», — считает Розенко.

В то же время вице-премьер считает, что Украина и Польша смогут преодолеть этот сложный период в отношениях.

«Попытки строить отношения на ультиматумах, конфликтах, манипуляциях обречены на поражение, попытки рассорить народы будут безрезультатными… Мы пройдем и этот непростой период в наших отношениях», — уверен Розенко.

Напомним, ночью 1 февраля Сенат Польши (верхняя палата парламента страны) принял закон, в котором предусмотрена уголовная ответственность за «отрицание преступлений украинских националистов против поляков».