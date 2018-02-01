Перестрелка возле детской площадки в Одессе: есть раненые (фото)

В четверг днем, 1 февраля, в Одессе снова стреляли. Причем в непосредственной близости от детской площадки в одном из самых крупных жилых массивов — Таировском у дома № 33 по улице Академика Сергея Королева.

«Не просто стреляли — была перестрелка у парковки, возле магазина «Точка», — говорят очевидцы. Магазин соседствует с детской площадкой, где в это время гуляют дети с мамами.

«По предварительной информации, сотрудники уголовного розыска применили табельное оружие травматического действия во время задержания подозреваемых в совершении краж из автомобилей, — сообщили „ФАКТАМ“ в региональном главке Нацполиции. — Один из злоумышленников ранен. На месте работает следственно-оперативная группа».

Как стало известно «ФАКТАМ», полицейские стреляли по автомобилю, в котором находились злоумышленники. Одного из задерживаемых, сидевшего за рулем, ранили в бедро, его забрала «скорая помощь».

По словам советника начальника регионального главка Нацполиции Руслана Форостяка, в Одессе проходило задержание банды «сканеристов-барсеточников», которые воровали вещи из припаркованных машин. Злоумышленники оказали сопротивление и пытались бежать, поэтому правоохранители использовали травматический пистолет. Двоих задержали на месте, третьего разыскивают.

На месте происшествия до сих пор находится припаркованный «Лексус» с несколькими пулевыми отверстиями.



Ранее fakty.ua сообщали, что 23 января в том же Таировском жилмассиве патрульные с применением оружия задержали мчавшихся на иномарке грабителей. Кроме того, Национальная полиция Украины проводит служебное расследование касательно стрельбы в Одессе 19 января 2018 года во время задержания злоумышленника, в результате которой в больнице скончался раненый участковый инспектор полиции.