У Фонда гарантирования вкладов похитили арестованную землю на 3,7 миллиарда гривен

В Фонде гарантирования вкладов физических лиц сообщают о незаконном переоформлении права собственности и дальнейшей неоднократной перепродаже арестованного земельного участка (свыше 113 гектаров) в Оболонском районе столицы.

«Фактически один из наиболее ликвидных активов, приблизительной стоимостью 3,7 миллиарда гривен, был украден у „Родовид банка“. Беспрецедентным этот случай делает тот факт, что земельный участок был признан вещественным доказательством по уголовному делу, в связи с чем Главным следственным управлением СБУ на него был наложен арест. С нарушением законодательства страны, путем фальсификации документов всего лишь за один месяц землю банка в столице перепродали трижды (!)», — сообщают в Фонде.

По информации учреждения, захват имущества проходил в несколько этапов. Так, 13 декабря 2017 года будто бы в результате публичных торгов арестованный участок продали фирме, зарегистрированной на Кипре. Далее 21 декабря 2017 года частный нотариус Киевского городского нотариального округа якобы зарегистрировала за ней право собственности. А уже 28 декабря 2017 года, в течение только одного дня, земельный участок был перепродан еще дважды. Позже выяснилось, что ни торги не проводились, ни нотариусы с регистраторами эти сделки не визировали.

«19 января 2018 года было получено постановление Печерского районного суда Киева, на основании которого Генеральной военной прокуратурой ГПУ наложен очередной арест на указанный земельный участок», — сообщают в Фонде гарантирования вкладов и добавляют, что, поскольку Комиссия по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации при Минюсте еще не рассматривала эту ситуацию, это позволяет проводить незаконные действия с имуществом.

Как сообщали fakty.ua, ранее о рейдерском захвате сообщили во Всеукраинском благотворительном фонде украинской культуры имени Бориса Олийныка.