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"Мрия" — украинское слово", — Порошенко поблагодарил семилетнего блогера за видео о знаменитом украинском самолете

Инф. «ФАКТОВ»

01.02.2018 16:41 128

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Президент Петр Порошенко выразил признательность юному видеоблогеру из США Захару Лисковому, который намерен исправить ошибку в энциклопедии и указать принадлежность Украине самого большого в мире самолета — АН-225 «Мрия».

«Мрия» — это украинское слово. И украинский — а не российский — самолет-рекордсмен. Любознательный семилетний блогер Захар Лисковой об этом знает. А благодаря его настойчивости — узнают еще больше людей во всем мире. Спасибо, Захар, что так искренне болеешь за Украину!" говорится в обращении президента.

1 февраля блогер записал новое видеообращение с хорошими новостями от издателей энциклопедии.

«Друзья, утро началось чудесно. Горжусь вами всеми. Ваша невероятная поддержка помогла. Сегодня получили письмо от издательства Miles Kelly Publishing. Они написали и пообещали исправить ошибку», — рассказал Захар Лисковой.

Напомним, на госпредприятии «Антонов» также поблагодарили маленького украинца за активную гражданскую позицию и решили подарить ему талисман — модель самолета «Мрия».

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