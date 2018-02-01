На Херсонщине на 15 лет осудили террориста, по вине которого погиб человек (фото)

Трагедия произошла 14 апреля 2016 года в центре села Новоалексеевка Генического района, недалеко от железнодорожного вокзала. В 13.30 там взорвался припаркованный у обочины автомобиль «Жигули» с одесскими номерами. В результате взрыва один прохожий погиб и шестеро получили ранения. Одному из потерпевших, проезжавшему мимо на велосипеде, оторвало ногу.

Первоначально причиной взрыва машины считалась неисправность газобаллонного оборудования. Однако за основу была взята другая версия — теракт. Служба безопасности открыла уголовное производство по ч.3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Во время осмотра фрагментов автомобиля установили, что трагедия произошла в результате использования взрывчатого вещества, эквивалент которого составлял около 6,5 кг.

Как выяснилось в ходе экспертизы, в действие было приведено самодельное взрывное устройство (на основе аммиачной селитры) с часовым механизмом.



Как сообщила «ФАКТАМ» пресс-секретарь прокуратуры Херсонской области Анна Чернявская, в ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан житель Ренийского района Одесской области 1980 года рождения, а также установлен его сообщник. В отношении второго — ведется специальное досудебное производство, так как его местонахождение неизвестно (предположительно, «Л/ДНР» либо Крым), он объявлен в международный розыск.

Что касается ныне осужденного за теракт мужчины, то он своей вины не признал. Согласно приговору мотивом его действий была дестабилизация обстановки на Херсонщине. Прокуратура требовала для него пожизненное заключение. Однако суд присяжных назначил ему 15 лет лишения свободы.

Законность приговора прокуратура обещает изучить и принять решение о возможном обжаловании.

Ранее fakty.ua сообщали о том, что в спальном районе Харькова возле аптеки произошел взрыв, в результате которого пострадали женщина и двухлетний мальчик.