Нужно мотивировать людей создавать производство и работать в Украине – Игорь Никонов

Украинцы готовы создавать производства и новые рабочие места, главное, чтобы государство не мешало им работать. О том, как оживить экономику Украины и остановить отток кадров, рассказал в интервью «Комсомольской Правде в Украине» Игорь Никонов, почетный президент компании KAN Development, проекты которой дают работу более чем 10 тысячам человек.

«Мы поражены количеством людей, которые хотят открыть бизнес в наших готовых жилых районах. Поэтому в новых проектах мы практически все первые этажи отдаем под нежилые помещения, под маленькие бизнесы. Конечно, мы понимаем, что в самом начале они не будут пользоваться спросом, но после того, как там появятся жильцы, появятся и бизнесмены, готовые их обслуживать. Мы создаем мини-город, независимую экосистему с детскими садами, школами, спортивными клубами, кофейнями, коворкингами и т. д. Жильцам очень нужны продукты и услуги, а бизнесу — покупатели. Когда у тебя большой район — там множество потенциальных потребителей, которые с радостью будут ходить в ресторан или салон красоты под домом, вместо того, чтобы тратить время на передвижение по городу», — отметил Игорь Никонов.

Президент KAN Development рассказал, что для его компании стимулирование развития локального производителя всегда было приоритетным направлением.

«В KAN Development вся команда на это заряжена — если есть возможность содействовать созданию украинского производства, то мы пытаемся это сделать. Но, к сожалению, нет позиции государства — „заходите и создавайте, мы вас поддержим“. А как результат — у предпринимателей нет стимула открывать производства и создавать новые рабочие места. Нужны какие-то точки роста, нужно понимание, зачем инвестору это надо, например, освобождение от налогов или создание индустриальных парков, но этого пока нет. Во многих странах государство даже доплачивает инвесторам за создание рабочих мест (например, в Сербии правительство платит по 10 тысяч евро за одно). В Украине не надо ничего платить, только бы не трогали, не мешали работать. Ведь из-за огромного количества давления, проверок и т. д. , ты просто не успеваешь нормально работать», — подчеркнул Игорь Никонов.

«Когда-то в Китае тоже была зарплата, как в Украине, начинали с 200 долларов, но там правительство делало все, чтобы создать миллионы рабочих мест. Как результат — сегодня и зарплаты в Китае гораздо выше, и никто никуда не бежит. Потому что в стране есть производственные мощности для развития экономики, а у людей — достойно оплачиваемая работа и уверенность в завтрашнем дне», — подчеркнул Игорь Никонов.