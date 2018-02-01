В Червонограде в последний момент обезвредили мужчину, который собирался поджечь банк из-за кредита

В четверг, 1 февраля, ряд интернет-изданий сообщил об инциденте, который произошел в Червонограде. По их информации, в одном из отделений банка мужчина пытался совершить попытку самосожжения. Однако, как удалось выяснить «ФАКТАМ», на самом деле человек собирался поджечь именно банк.

«Полицейские получили сигнал о том, что в отделение финансового учреждения зашел неизвестный мужчина и начал разливать из пластиковой бутылки по полу какую-то жидкость с характерным запахом, — рассказала «ФАКТАМ» руководитель пресс-службы управления Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская. — При этом злоумышленник угрожал поджечь помещение.

Оперативники прибыли на место происшествия достаточно быстро — в течение трех минут. Поджигатель не успел осуществить свои планы. В настоящее время с ним разговаривают следователи и пытаются выяснить причины его поступка. Открыто уголовное производство по статье «Хулиганство». Поджигателю грозит до пяти лет лишения свободы".

По неофициальной информации, 34-летний местный житель собирался поджечь банк, якобы из-за того, что был недоволен условиями кредита, который хотел получить.

Ранее fakty.ua сообщали о том, что на Николаевщине подросток совершил 12 поджогов, терроризируя односельчан.

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