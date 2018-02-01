С 2016 года «МанСити» потратил на покупку защитников больше, чем 16 стран мира ежегодно выделяют на военные расходы

Один из самых богатых футбольных клубов в мире «Манчестер Сити», в котором выступает полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, установил своеобразное достижение. Как подсчитали британские журналисты, начиная с лета 2016-го, «горожане» потратили на покупку игроков обороны около 400 миллионов евро, что больше, чем 16 стран мира (Мальта, Черногория, Люксембург, Босния и Герцеговина, Кипр, Словения, Латвия, Либерия, Восточный Тимор, Белиз, Сомали, Фиджи, Сальвадор, Сейшелы, Новая Зеландия и Зимбабве) ежегодно тратят на оборону.

Среди самых знаковых приобретений «МанСити» — Джон Стоунз (56 миллионов евро); Бенжамен Менди (58); Кайл Уокер (52) и перешедший несколько дней назад из испанского «Атлетика» Эмерик Лапорт (65).

Напомню, что «Манчестер Сити» уверенно лидирует в чемпионате Англии (15 очков отрыва от идущего вторым «Манчестер Юнайтед»!) и первым из клубов премьер-лиги забил во всех турнирах сезона 100 мячей.

Кстати, в закрывшееся в полночь 31 января трансферное «окно» клубы элитного английского дивизиона суммарно потратили на покупку новичков рекордные в истории премьер-лиги 430 миллионов фунтов стерлингов (490 миллионов евро). Самыми дорогими стали трансферы голландца Виргила ван Дейка из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» за 84,5 миллиона евро, француза Эмерика Лапорта из «Атлетика» в «Манчестер Сити» за 65 миллионов и габонца Пьер-Эмерика Обамеянга из дортмундской «Боруссии» в «Арсенал» за 63 миллиона.

Ранее fakty.ua сообщали, что лондонский «Арсенал» приобрел самого дорогого футболиста в истории клуба.