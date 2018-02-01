Трамп похвастался рекламой, в которой его жена сыграла женщину-утку и крякнула (фото, видео)

Президент США Дональд Трамп, принимая в Белом доме представителей страхового бизнеса, получил в подарок носки с изображениями утки, которая, как известно, является талисманом крупнейшей американской страховой компании Aflac. Взяв носки, глава державы не преминул похвастаться, напомнив представителям фирмы и всему миру, что его супруга Мелания снималась в 2005 году в рекламе Aflac.

«Я знаю вашего председателя очень хорошо. И он фантастически справляется с работой. Кстати, очень давно, он нанял мою жену для съемок в большой рекламе. Вы это знаете, правда… Думаю, это была успешная реклама», — сказал Трамп представителю компании Майклу Портеру.

В видеоролике, снятом в стиле старых фильмов о Франкенштейне, сумасшедший ученый меняет мозгами утку и женщину — для того, чтобы олицетворяющая компанию птица говорила о преимуществах Aflac «более сексапильным голосом». В конце утка говорит голосом Мелании. А сама миссис Трамп крякает и с ужасом обнаруживает, что у нее утиные перепончатые лапы.

Как известно, до брака с бизнесменом Трампом уроженка Словении Мелания Кнаусс была моделью. За миллионера она вышла замуж 22 января 2005 года, став его третьей женой. На момент съемок рекламы Мелания и Дональд были молодоженами. Сейчас отношения между супругами, по слухам, ухудшились, из-за сообщений о том, что Трамп изменял жене с порнозвездой.

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