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протест

В Черкасской области жители Смелы перекрыли трассу Киев — Днепр (фото)

Инф. «ФАКТОВ»

01.02.2018 17:19 420

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В городе Смела Черкасской области жители вышли на акцию протеста и перекрыли крупную автотрассу государственного значения Киев — Днепр. Население протестует, что 70-тысячный город остался без отопления.

1 февраля по указанию ОАО «Черкассыгаз» в городе отключили от газа все котельные. Город задолжал за газ около 200 млн гривен.

Как сообщает сообщество Смелы в Facebook, участники акции намерены продолжать протест, пока не будет решена проблема отопления в городе. Утром переговоры представителей города и областного центра оказались безрезультатными. Городским властям Смелы советуют созвать сессию и утвердить решение о реструктуризации долга.

смела
Напомним, в Черкасской областной прокуратуре установили, что внесенные жителями города деньги за использованное тепло не шли на оплату газа, а оседали на счетах основателя энергокомпании и одного из ее руководителей.

Фото portalsmila.ua/Facebook

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