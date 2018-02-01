Польский национализм фактически начинает новый виток противостояния с соседями, – Доний

Принятие польским Сенатом закона об Институте национальной памяти — это новый виток противостояния польского национализма с соседями. Об этом «ФАКТАМ» сказал народный депутат прошлых созывов, автор и ведущий телепрограммы «Остання барикада», историк Олесь Доний.

- Сейчас в Украине считается трендом считать национализм позитивным, — говорит Олесь Доний. — Однако любой национализм имеет две стороны медали. С одной стороны — это отстаивание прав народа, но с другой — это пренебрежение правами другого народа. В этом случае польский национализм фактически начинает новый виток противостояния с соседями якобы в вопросе самоутверждения. Но на самом деле это ведет к ухудшению отношений.

По словам Олеся Дония, история требует объективного представления. Ведь в конце 30-х и в начале 40-х годов прошлого века многие организации и государства сотрудничали с нацистской Германией. Это касается как обоих ответвлений ОУН, так и таких государств, как СССР и Польша. Напомню, что Польша в 1938 году принимала участие в разделе Чехословакии, что в том числе спровоцировало Вторую мировую войну, начавшуюся именно с нападения на Польшу. То есть заигрывание с немцами способствовало дальнейшему уничтожению Польши. Если говорить об украинских организациях, то, действительно, некоторые сначала сотрудничали с нацисткой Германией. Но этот период, как и в случае с Польшей, закончился противостоянием с тогдашней Германией. Поэтому выделять только украинские организации, как единственные, кто сотрудничал с Германией, это исторически не правильно и не объективно.

— Какие могут быть последствия для Украины с принятием этого закона?

— Для нас они негативные. В нынешнем противостоянии с Россией Польша была наибольшим нашим союзником. Она длительное время была самым большим промоутером и украинских революционных событий, и военных на европейском пространстве. Теперь же мы теряем этого союзника, что для нас это большой удар. А вот для России — это плюс.

Как ранее сообщали fakty.ua, в ночь на 1 февраля Сенат Польши (верхняя палата парламента страны) принял закон, в котором среди прочего предусматривается уголовная ответственность за «отрицание преступлений украинских националистов против поляков».