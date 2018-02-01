Против фигурантов «Кремлевского доклада» введут санкции, – Минфин США

Против российских чиновников и олигархов будут введены новые санкции. Об этом сообщили министр финансов Соединенных Шататов Америки Стивен Мнучин и глава отдела по связям с общественностью ведомства Тони Саег.

«Минфин этим докладом дал понять, что мы сосредоточены на том, чтобы противодействовать дестабилизирующей деятельности России», — сказал Саег, пишет издание издание Bloomberg.

Он указал, что документ, получивший название «кремлевский доклад», содержит секретное приложение, в котором и идет речь о санкциях. Эту часть документа не обнародовали, чтобы избежать возможного вывода активов указанными в докладе физическими и юридическими лицами, а также предотвратить утечку конфиденциальной информации.

Как сообщалось ранее, в опубликованном «Кремлевском докладе» собраны фамилии 210 человек, которые, по мнению Минфина США, причастны к коррупционным схемам Кремля. В список внесены имена 114 крупных чиновников РФ и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов. При этом активы российских миллиардеров, попавших в «Кремлевский доклад», за день подешевели более чем на миллиард долларов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чье имя фигурирует в опубликованном «Кремлевском докладе», назвал его «списком врагов США».

А вот президент РФ Владимир Путин посетовал, что он единственный из руководства страны, кто не попал в список.