Против фигурантов «Кремлевского доклада» введут санкции, – Минфин США
Против российских чиновников и олигархов будут введены новые санкции. Об этом сообщили министр финансов Соединенных Шататов Америки Стивен Мнучин и глава отдела по связям с общественностью ведомства Тони Саег.
«Минфин этим докладом дал понять, что мы сосредоточены на том, чтобы противодействовать дестабилизирующей деятельности России», — сказал Саег, пишет издание издание Bloomberg.
Он указал, что документ, получивший название «кремлевский доклад», содержит секретное приложение, в котором и идет речь о санкциях. Эту часть документа не обнародовали, чтобы избежать возможного вывода активов указанными в докладе физическими и юридическими лицами, а также предотвратить утечку конфиденциальной информации.
Как сообщалось ранее, в опубликованном «Кремлевском докладе» собраны фамилии 210 человек, которые, по мнению Минфина США, причастны к коррупционным схемам Кремля. В список внесены имена 114 крупных чиновников РФ и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов. При этом активы российских миллиардеров, попавших в «Кремлевский доклад», за день подешевели более чем на миллиард долларов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чье имя фигурирует в опубликованном «Кремлевском докладе», назвал его «списком врагов США».
А вот президент РФ Владимир Путин посетовал, что он единственный из руководства страны, кто не попал в список.
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